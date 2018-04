Figueirense ganha e acaba com série de derrotas

O destaque da partida foi o meio-campista Fernandes, autor de dois gols do time catarinense. O outro foi de Talhetti. Pelo Duque de Caxias marcaram Silva e Leandro Cruz.

Agora, o Duque de Caxias volta a ficar em situação ameaçadora, pois ocupa a 13.ª colocação, com 23 pontos, somente a quatro da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Figueirense segue na luta para retornar ao G-4, grupo de acesso, já que soma 29 pontos, na quinta posição, somente um ponto atrás do Ceará, o quarto colocado.

O Figueirense se sentiu como mandante no primeiro tempo, apesar de jogar longe de casa. O motivo principal para isso foi o fraco público presente. Assim, sem pressão, o time catarinense conseguiu conquistar a recuperação.

Fernandes marcou duas vezes na etapa inicial. Aos 13 minutos, o meia aproveitou rebote do goleiro Vinicius. E, dez minutos depois, chutou colocado para fazer o segundo gol.

No segundo tempo, o Duque de Caxias acordou, mas o Figueirense não deu bobeira e venceu. Aos 28 minutos, o zagueiro Silva fez o primeiro do time carioca. Mas o Figueirense anotou o terceiro aos 35 minutos, com Talhetti. Dois minutos depois, Leandro Cruz recolocou o Duque na partida ao fazer o segundo gol. Mas a reação parou por aí.

Pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno, o Duque de Caxias encara a Ponte Preta, no próximo sábado, às 16h10, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Por outro lado, o Figueirense recebe o São Caetano, sexta-feira, às 21 horas, no Estádio Orlando

Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA:

Duque de Caxias 2 x 3 Figueirense

Duque de Caxias - Vinícius; Zé Carlos, Santiago e Pessanha (Juninho); Oziel, Silva, Bruno Moreno (Leandro Cruz), Leandro Chaves e Paulo Rodrigues; Tony e Edivaldo (Lucas). Técnico - Rodney Gonçalves.

Figueirense - Wilson; João Felipe, Toninho e Roger Carvalho; Lucas (Alê), Carlinhos, Jeovânio (Paulinho), Fernandes (Talhetti) e Egídio; Douglas e Paulo Sérgio. Técnico - Roberto Fernandes.

Gols - Fernandes, aos 13 e aos 23 minutos do primeiro tempo; Silva, aos 28, Talhetti, aos 35, e Leandro Cruz, aos 37 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Jaílson Macedo Freitas(BA).

Cartões amarelos - Oziel, Bruno Moreno, Lucas, Jeovânio, João Felipe, Paulo Sérgio e Egídio.

Renda - R$ 980,00.

Público - 75 pagantes.

Local - Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).