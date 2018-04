Figueirense goleia Paraná em Curitiba: 4 a 0

Mesmo jogando fora de casa, o Figueirense goleou o Paraná por 4 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba. A boa vitória deixou o time catarinense mais perto do G-4, o grupo dos quatro primeiros colocados da Série B do Brasileiro.

Veja também:

Guarani ganha da Ponte no dérbi

Vasco vence outra e mantém liderança

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Agora, o Figueirense tem 42 pontos, dois a menos do que o Ceará, que aparece em quarto lugar. Enquanto isso, o Paraná segue parado nos 32 pontos, correndo risco de rebaixamento na Série B.

Aproveitando as falhas de marcação do Paraná, o Figueirense dominou o jogo desde o começo. Assim, abriu o placar aos 24 minutos, quando Fernandes bateu pênalti sofrido por ele mesmo.

Já no segundo tempo, o Paraná até que tentou reagir, mas foi o Figueirense quem marcou. Aos 11 minutos, Egídio aproveitou o contra-ataque e fez o segundo. Depois, Lucas ampliou aos 13. E aos 23, Schwenck bateu outro pênalti para fechar a goleada.

Na próxima rodada da Série B, os dois times jogam na terça-feira. O Paraná visita o Brasiliense, enquanto o Figueirense enfrenta o Vasco no Rio.

PARANÁ 0 X 4 FIGUEIRENSE

Paraná - Zé Carlos; Murilo (Montoya), Gabriel, Elton e Márcio Goiano; Adoniran (Cléber), Luiz Henrique, João Paulo e Élvis (Adriano); Rafinha e Wellington Silva. Técnico - Roberto Cavalo

Figueirense - Wilson; Lucas, Edson (Anderson), Roger Carvalho e Egídio; Lucas, Diego Paulista (João Felipe), Roberto Brum, Paulinho (Alê) e Fernandes; Maicon e Schwenck. Técnico - Márcio Araújo

Gols - Fernandes (pênalti), aos 24 minutos do primeiro tempo; Egídio, aos 11, Lucas, aos 13, e Schwenck (pênalti), aos 23 minutos do segundo tempo

Árbitro - Alício Pena Junior (MG)

Cartões amarelos - Paulinho, Maicom, Roberto Brum, João Felipe, Lucas e Gabriel

Cartões vermelhos - Luiz Henrique e Gabriel

Renda - R$ 106.780,00

Público - 7.017 pagantes

Local - Estádio Durival de Britto, em Curitiba