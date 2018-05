Figueirense já encara estreia no Brasileirão como 'momento decisivo'

FLORIANÓPOLIS - Após conquistar o título do Campeonato Catarinense, o Figueirense volta à Série A neste sábado contra o Fluminense, às 18h30, no Maracanã. Depois de uma semana intensa, com rodada da Copa do Brasil e final do Estadual, o técnico Vinicius Eutrópio aproveitou o descanso dos últimos seis dias para "zerar" os jogadores e trabalhar estudando o adversário.

Após o último treino antes da partida, na manhã da última sexta-feira, o técnico falou sobre o jogo que marca o retorno do time à elite do futebol brasileiro depois de um ano na Série B. "Considero a estreia um momento decisivo. Temos que ir com esse espírito e respeitar o Fluminense, mas não deixar que percamos nossa característica, que é um futebol competitivo", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Na escalação, o principal desfalque é o atacante Ricardo Bueno, que se recupera de um estiramento muscular. Já a dúvida fica por conta da escolha da escalação de um dos volantes entre Luan ou Nem. "Os dois fizeram bons jogos no Estadual. É uma dúvida boa", disse Eutrópio.