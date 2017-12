Figueirense joga embalado em Londrina Motivado pela goleada de 6 a 0 sobre o Paysandu, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Figueirense enfrenta o Paraná nesta quarta-feira, no estádio do Café, em Londrina. Como a equipe paranaense cumpre suspensão, o confronto será realizado em campo neutro. "Em qualquer lugar que a gente for jogar contra o Paraná Clube será sempre uma partida muito difícil", afirmou o atacante Edmilson. O técnico Dorival Júnior irá fazer apenas uma mudança na equipe em relação a que atuou no último domingo. Ele troca de volantes: sai Luciano Sorriso e entra Jeovânio. O atacante William passou a ser dúvida depois do treino realizado na manhã desta terça-feira. Artilheiro da equipe com sete gols, ele reclamou de dores na região do púbis, mas não descartou sua participação na partida. "Não é de hoje que esta dor me incomoda e se não tiver condições, vou ser o primeiro a falar", avisou o jogador.