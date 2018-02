Figueirense joga para espantar ameaça O Figueirense conseguiu escapar da zona de rebaixamento na última rodada ao golear a Ponte Preta por 4 a 0. E nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, no Palestra Itália, o time do técnico Adílson Batista busca mais uma vitória para espantar de vez o fantasma do descenso ? ocupa a perigosa 18ª colocação, com 37 pontos. Adílson, que assumiu o Figueirense na 21ª rodada, conquistou seis vitórias e três empates em 15 jogos disputados ? antes disso, a equipe só havia conquistado três vitórias, estava na vice-lanterna e tinha a pior defesa e o pior ataque da competição. Agora, fora da zona de rebaixamento, o treinador ressalta a união do grupo para a recuperação no campeonato. ?Os jogadores têm sido valentes, superando a adversidade de cada momento e devolvendo a alegria para a torcida?, disse. Os torcedores, aliás, já começam a sonhar mais alto e pensam no time classificado à Copa Sul-Americana do ano que vem. A equipe está a sete pontos da zona de classificação. Para voltar de São Paulo com um bom resultado, o Figueirense entrará em campo com apenas um desfalque. O volante Carlos Alberto, com um corte no pé direito, foi vetado pelo Departamento Médico. Em seu lugar entra Rodrigo Souto, recuperado de uma lesão na coxa esquerda e confirmado pelo treinador no treino desta terça. ?Graças a Deus a recuperação foi boa. Treinei bem nos últimos dois dias e ainda tenho tempo para melhorar ainda mais?, afirmou Souto. Outro que retorna ao time é o atacante Adriano, que cumpriu suspensão na última rodada e fará dupla com Alessandro.