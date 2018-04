Figueirense luta para acabar com jejum Com quatro mudanças em relação ao time que perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, na última sexta-feira, o Figueirense tenta se reabilitar nesta terça-feira, às 20h30, diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte. A equipe catarinense tenta romper um tabu: há três meses não vence fora de seus domínios no Campeonato Brasileiro da Série A. A última vitória foi diante do Flamengo (3 a 0), dia 26 de junho, em Volta Redonda (RJ). As mudanças na equipe começam pela defesa. O goleiro Edson Bastos volta depois de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e veste a camisa um do alvinegro pela 99ª vez. Com a ausência do volante Carlos Alberto, suspenso, o técnico Dorival Júnior improvisa o lateral Cesar Prates na função de segundo-volante. O setor ainda será reforçado com a presença de Galeano, na vaga de Everton. Já no ataque, será dada nova oportunidade a Marlon. André, que vinha vestindo a camisa nove do time, porém com apresentações insatisfatórias, foi deslocado para Figueirense B, que disputa o Estadual da Série B1 (equivalente à terceira divisão).