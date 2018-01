Figueirense luta para fugir da lanterna Na incômoda condição de penúltimo colocado, o Figueirense tenta neste domingo, às 16 horas, afastar a má fase com a consolidação da primeira vitória na atual versão do Campeonato Brasileiro e com isso sair da zona de rebaixamento. O objetivo do alvinegro catarinense diante da Ponte Preta é também minimizar o ambiente de desconfiança presente na sua torcida, gerado a partir de suas cinco apresentações com três empates e duas derrotas. A promessa do técnico Vagner Benazzi é de mostrar à torcida uma equipe com características diferentes. Para isso, ele poderá contar com o meia William, ex-Atlético/PR e o atacante Lé Macaé, ex-Vasco da Gama. São jogadores que foram contratados há uma semana e que somente na sexta-feira, por conta de um acordo entre a CBF e o STJD, ganharam condição de jogo. Até então, Benazzi já havia descartado a utilização dos atletas atendendo recomendação da diretoria do clube, que temia por futuras ações judiciais, impetradas por terceiros interessados no resultado do jogo. Outra novidade deve ser a presença do atacante Sandro Hiroshi, ex-São Paulo e Flamengo/RJ. Contratado há quatro semanas, o jogador finalmente recuperou a forma física para se transformar em outra atração do time catarinense diante de sua torcida. O atacante Evair, que ficou uma semana afastado por conta de uma lesão muscular, também reaparece na equipe. Ele tentará neste domingo marcar seu centésimo gol em Campeonatos Brasileiros.