Figueirense luta para manter liderança O Figueirense defende nesta quarta-feira, a partir das 21h45, a privilegiada condição de líder e única equipe do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento. O tricampeão catarinense recebe o Santos no estádio Orlando Scarpelli, que deverá estar lotado. Invicto há seis jogos em casa, o Figueirense conta com o apoio de sua torcida para superar o Santos. Mesmo porque, o time está embalado: venceu Internacional e Atlético-PR nas duas primeiras rodadas do Brasileiro. Mas o time tem problemas. O volante Carlos Alberto irá cumprir suspensão e é desfalque. Para o seu lugar, o técnico Dorival Júnior já escolheu Bilu, que passou 5 meses se recuperando de contusão e só voltou a treinar normalmente na véspera do início do Brasileiro. "É um jogador que dá bastante combatividade e dinâmica à equipe. Está integrado e ciente de que pode voltar a render tudo o que sabe", elogiou Dorival Júnior, ao comentar a entrada de Bilu no time. Reforço - Apesar da liderança, o Figueirense continua contratando. Nesta terça-feira, apresentou o atacante Izaías, de 28 anos, que foi vice-campeão do Campeonato Paulista pelo Paulista de Jundiaí. "Será a primeira vez que vou jogar o Brasileiro da Série A e se minha documentação permitir, quero entrar no time o mais breve possível", afirmou o jogador.