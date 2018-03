Figueirense mantém esquema em Curitiba Mesmo com um desfalque em relação ao time que venceu o Internacional por 1 a 0, na estréia do Campeonato Brasileiro da Série A, o Figueirense não deverá fugir das suas características para o jogo deste domingo diante do Atlético/PR, no estádio da Baixada, em Curitiba. O técnico Dorival Júnior decidiu apostar na manutenção do esquema tático com a entrada de Márcio Martins, volante que substituirá Jeovânio, expulso na última quarta-feira. A opção também está associada à preocupação do treinador com as jogadas aéreas do adversário. Segundo Júnior, o Figueirense terá que ser cauteloso, já que terá pela frente um adversário atuando sob a pressão decorrente da derrota sofrida para o São Paulo na sua estréia na Série A.