Figueirense mantém técnico Dorival Júnior Depois da histórica campanha no Campeonato Brasileiro, em que terminou em 11º lugar e conseguiu a inédita vaga na Copa Sul-Americana, o Figueirense está trabalhando para manter o grupo que conseguiu tal feito. Assim, a diretoria do clube já acertou, nesta terça-feira, a renovação do contrato do técnico Dorival Júnior. Ex-jogador do Palmeiras, Dorival Júnior é sobrinho de um dos grandes ídolos palmeirenses, o volante Dudu. Ele era diretor de futebol do Figueirense antes de assumir a equipe quando faltavam 15 rodadas para o final do Brasileiro. Com a boa campanha, entra definitivamente na carreira de treinador. Agora, o objetivo é manter ao menos 80% do elenco que disputou o Brasileiro. "Ao contrário dos últimos anos, em 2004 já teremos um time montado", comentou Dorival Júnior. "Nossa principal preocupação, nos últimos três meses, foi a de segurar aqueles atletas que ganharam destaque na Série A e com isso não descaracterizar o perfil do time", acrescentou o vice-presidente administrativo do clube, João Batista Baby. Até agora, o lateral-esquerdo Triguinho e o meia-atacante Fernandinho já deixaram o clube. Mas chegaram três reforços: o atacantes Romualdo, de 29 anos, Gralha, também de 29, e Marlon, de 27.