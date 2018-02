Figueirense motivado contra o Cruzeiro Jogo de casa cheia. Pelo menos esta é a expectativa para a partida que o Figueirense fará, neste sábado, a partir das 18 horas, para um público estimado em 20 mil torcedores. Motivos para a fiel alvinegra lotar o estádio Orlando Scarpelli, que tem capacidade para 21.069 torcedores, não faltarão. O apelo da tradição e qualidade do adversário, o Cruzeiro, atual campeão da Série A, soma-se ao fator liderança. Se vencer e for favorecido por uma combinação de resultados, na mesma rodada (tropeços de Criciúma e São Paulo), o Figueirense, que ocupa a terceira posição na tabela de classificação, poderá voltar a liderança do torneio. O time compartilha com a torcida a melhor fase em três anos de participação na Série A. Entrará em campo alterado em duas posições em relação ao último jogo. O lateral-esquerdo Filipe e o volante Carlos Alberto, até então cedidos à seleção brasileira Sub-20 que disputou o Torneio de Toulon (França), reassumem a condição de titulares. O técnico Dorival Júnior prevê uma partida difícil. Durante a semana, orientou seus atletas a empregar a mesma determinação tática, fundamentada na forme marcação e muita velocidade, responsável pela vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, em Campinas, no último domingo.