Figueirense muda esquema com Artur Neto Além de apresentar seu novo treinador, o Figueirense também vai inaugurar neste domingo, em seu jogo diante do Fortaleza, às 16 horas, uma nova proposta tática para surpreender os cearenses na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há cinco dias no comando do time, o técnico Artur Neto estréia com a intenção de atuar com dois zagueiros (Márcio Goiano e Cleber), ao contrário da forma como vinha jogando a equipe catarinense na era Vagner Benazzi (3-5-2), afastado no decorrer da semana. A partida será marcada pelo início da operação de um painel (placar eletrônico) no estádio Orlando Scarpelli, com dimensão aproximada de 16 metros quadrados para atender, assim, a mais uma exigência do Estatuto do Torcedor. O time não vence há dois jogos e precisa vencer para não cair para a zona de rebaixamento.