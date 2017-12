Figueirense muda esquema contra Vitória Embora o sistema tático com três zagueiros tenha se tornado fundamental para a façanha consolidada na vitória sobre o Corinthians por um a zero na quinta-feira, quando Eloy foi designado especialmente para anular o atacante Liédson, o Figueirense deverá voltar ao tradicional 4-4-2 para o jogo deste domingo, às 16 horas, diante do Vitória, em Florianópolis. A tendência foi demonstrada pelo técnico Artur Neto, que apenas sábado pode armar sua nova estratégia para que seu time possa vencer o time baiano na primeira partida do returno disputada no estádio Orlando Scarpelli. Jeovânio volta ao time com o objetivo de fortalecer a marcação no meio campo. Sandro Hiroshi e Nando, embora ainda sem o entrosamento ideal, se mantém no ataque.