Figueirense muda para tentar 1ª vitória Há cinco jogos tentando, sem sucesso, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Figueirense recebe o São Caetano, neste sábado, às 18h10, com metade do time alterado em relação ao que perdeu para o Corinthians na última rodada. O técnico Marco Aurélio Moreira aposta na ofensividade da nova formação tática como forma de romper o jejum e deixar a incômoda condição de vice-lanterna da Série A, com um ponto. "A equipe ficou mais solta, experiente e criativa", conceituou o treinador, que ao contrário da última formação, definiu a equipe com dois atacantes. As principais alterações foram feitas no meio-de-campo e ataque. Nildo passa ocupar a vaga que era de Sérgio Manoel enquanto o Alexandre, 22 anos, foi confirmado como centroavante ao lado de Rodrigo. Na defesa, o time terá a volta do lateral-direito Paulo Sérgio, então suspenso, e Márcio Martins, que entra na vaga de Bebeto, que cumpre a automática. O veterano Cléber, recuperado da lesão que o afastou do time diante do Corinthians está de volta ao time.