Figueirense nega parceira com Petraglia Paulo Prisco Paraíso, presidente da Figueira Participações S.A, empresa criada para dar suporte à gestão do Figueirense Futebol Clube no processo de clube-empresa, admitiu hoje ter se equivocado ao citar o presidente do conselho deliberativo do Clube Atlético Paranaense Mário Celso Petraglia como parceiro acionário na empresa em questão. Ele garantiu que na condição de parceiro do Figueirense desde 1999, Petraglia, a exemplo de Francisco Machado, ex-presidente da multinacional inglesa Umbro (marca de material esportivo) para a América do Sul, não possuem qualquer participação em cotas na recém criada empresa. "Devo ter me equivocado ao dar a informação, mas na verdade, eles foram os parceiros de primeira hora. O Petraglia, como ex-presidente do Atlético no fornecimento de jogadores por empréstimos ao Figueirense e o doutor Francisco Machado, que viabilizou uma importante parceria para o fornecimento de material esportivo na época que era vinculado à Umbro. Eles foram fundamentais no processo de crescimento do Figueirense", ponderou Prisco. O empresário foi ouvido novamente hoje pela Agencia Estado, pouco mais de 24 horas depois de citar, segundo ele, equivocadamente, Petraglia como um dos sócios da empresa que dirige. Tão logo a notícia foi publicada, quinta-feira, a assessoria de imprensa do Atlético/PR contestou a informação, afirmando que o dirigente paranaense não tem participação como investidor na empresa criada para gerir o Figueirense.