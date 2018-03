Figueirense otimista para a estréia Embalado pelo tricampeonato catarinense, o Figueirense dá a largada para a terceira participação no Campeonato Brasileiro da Série A, contra o Internacional, às 16 horas desta quarta-feira, no Scarpellão, em Florianópolis. Antes da bola rolar, o time alvinegro receberá dos jogadores colorados as faixas pelo título regional conquistado no último domingo. "Jogo perigoso que exigirá do time a repetição das boas atuações das últimas partidas, principalmente de nosso setor defensivo", prevê o técnico Dorival Júnior. Ele aposta numa estréia positiva e lança a equipe com a mesma formação que há três dias foi tricampeã catarinense. O Figueirense larga no torneio comprometido com a promessa feita no final de semana passado pelo presidente Paulo Prisco Paraíso, de que a campanha do alvinegro na temporada será melhor do que no ano passado, quando terminou em 11º lugar.