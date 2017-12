Figueirense pega Fortaleza no Scarpelli Após duas derrotas consecutivas, o Figueirense busca uma vitória neste sábado, contra o Fortaleza, às 18h10, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, para fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos, na 19ª colocação, o time da casa não contará com cinco jogadores: Bilu, Michel Bastos, Paulo Sérgio, Alexandre e Marquinhos Paraná. Com tantos desfalques, o técnico Adilson Batista faz mistérios quanto à escalação, mas deve manter a equipe no 3-5-2, com Edmundo na armação das jogadas. Melhor jogador do Figueirense no campeonato, Edmundo não vai ter nenhuma marcação individual no jogo deste sábado. Mas o Fortaleza promete ter bastante cuidado com ele. ?É claro que o Edmundo precisa ser vigiado. Ele continua goleador e já decidiu vários jogos?, disse Valdir Espinosa, técnico do time cearense. Ainda brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana ? está com 49 pontos, em 12º lugar ?, o Fortaleza terá duas novidades neste sábado: a estréia do zagueiro Gabriel, no lugar do suspenso Ronaldo Angelim, e a entrada do goleiro Albérico, que ganhou a vaga de titular após a transferência de Bosco para o São Paulo. ?Estou feliz porque a gente sempre trabalha com esse objetivo. Eu não tive muitas oportunidades desde que cheguei aqui, mas quero aproveitar essa chance?, disse o goleiro Albérico.