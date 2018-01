Figueirense pode pedir pontos do Grêmio Uma denúncia apresentada pelo Goiás ao Figueirense, fez o clube catarinense autorizar seus advogados, Erick Svein e Sérgio Gasparelli, no Rio de Janeiro, a fazer uma pesquisa junto ao setor de registros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para apurar uma suposta irregularidade cometida pelo Grêmio ao escalar o atleta Marcos Paulo no decorrer do seu jogo com o Figueirense no último sábado. Ele substituiu ao volante Gavião no segundo tempo da partida que a equipe catarinense perdeu para a gaúcha por 3 a 1. "Recebemos a informação de uma suposta irregularidade e estamos verificando junto à CBF. Temos cinco dias úteis até a sexta-feira para entrarmos com algum recurso, mas primeiro precisamos fundamentar a denúncia", confirmou o vice-presidente administrativo e jurídico do Figueirense João Batista Baby, que não quis detalhar o tipo de irregularidade alertada por um advogado da equipe goiana. "Só não vamos pecar por omissão", garantiu. O clube catarinense ainda se manifestou salientando que seu corpo jurídico só agirá judicialmente quando dispor de fatos absolutamente concretos. Qualquer indício de que seja uma denúncia vazia, o Figueirense não perderá seu tempo neste caso, segundo sua assessoria de imprensa. Possivelmente até amanhã, os advogados do Figueirense devam se manifestar sobre a pesquisa feita junto ao departamento de registros da CBF.