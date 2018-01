Figueirense promete anular Alex A pressão gerada a partir das seguidas derrotas acumuladas pelo adversário, combinada com a necessidade de vitória, serão os desafios do Figueirense na partida de amanhã, em Belo Horizonte, diante do atual líder do Campeonato Brasileiro da Série A. A fim de manter o entrosamento, o time será a mesmo que atuou no empate com o Flamengo na última quarta-feira, porém com uma filosofia tática fundamentada na forte marcação, especialmente sobre jogadores que fazem a diferença na equipe mineira, entre eles, o meia-atacante Alex. "Se possível, vamos complicar ao máximo e ter muito cuidado", comentou o atacante Sandro Gaúcho, que mesmo em jejum de gols - marcou três nas últimas dez partidas - foi mantido na equipe. O Figueirense tem como meta nas próximas oito partidas, somar pontos capazes de fazê-lo terminar a disputa entre os 12 primeiros colocados do Campeonato para ser um dos clubes brasileiros a garantir vaga na Copa Sul-americana do ano que vem. Atualmente ocupa a 15ª posição com 49 pontos.