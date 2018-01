Figueirense promete ser mais ousado No embalo da disputa das oitavas-de-final da Copa do Brasil, o Figueirense começa neste sábado sua quarta participação no Campeonato Brasileiro da Série A com uma proposta tática mais ousada em relação a que apresentou na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na última quarta-feira. Na oportunidade, o time se fechou na defesa e dificultou ao máximo as ações ofensivas do ataque adversário, tanto que os dois gols saíram em jogadas de bola parada. O técnico Marco Aurélio Moreira não revelou a formação da equipe que joga contra o Atlético-MG, argumentando, nesta sexta-feira, que "ainda era cedo para confirmar a equipe". Na verdade, o treinador, visivelmente, quis evitar abrir o jogo ou dar detalhes sobre sua equipe, a fim de não dar armas para o "inimigo". Desde quinta-feira, quando a delegação desembarcou em Belo Horizonte (MG), Marco Aurélio se sente vigiado por agentes da equipe mineira. O meia Bilu garantiu que a tendência é a equipe se apresentar com uma proposta mais ousada, já que se trata de uma competição de pontos corridos. "Queremos começar o campeonato com o pé direito. Esperamos sair para o ataque e ousar um pouco mais", definiu.