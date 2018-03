Figueirense quebra tabu e vence na estréia O Figueirense largou com vitória na abertura do Campeonato Brasileiro da Séria A. O placar de 1 a 0 para o tricampeão catarinense sobre o Internacional refletiu a dificuldade que as duas equipes sustentaram durante toda a partida disputada nesta quarta-feira, em Florianópolis. O gol saiu de uma cobrança de pênalti aos 10 minutos do segundo tempo. É a primeira vez que o Figueirense começa com vitória a disputa da competição. A pegada do Internacional no primeiro tempo foi o ponto de desequilíbrio do Figueirense. O time gaúcho começou a partida dominando as ações sobrepondo com força a técnica da equipe catarinense. As iniciativas de ataque se alternaram no período, mas foi o Inter que chegou contra a defesa adversária com freqüente perigo. Cleiton Xavier desperdiçou a melhor chance aos 12 minutos, frente a frente com o goleiro Edson Bastos. O Figueirense respondeu com uma cabeçada de Rodrigo aos 24 nas mãos do goleiro Clemer e outras jogadas de bola parada. O técnico Lori Sandri deixou o gramado no intervalo da partida reclamando de um pênalti não marcado pelo árbitro Vagner Tardeli de Azevedo no lateral Bolivar na metade da primeira etapa. Com algumas correções de ordem táticas, feitas pelo técnico Dorival Júnior, algumas delas aplicada à marcação nas subidas do lateral-esquerdo Chiquinho e no atacante Nilmar, o Figueirense melhorou no segundo tempo. Cresceu, principalmente após fazer o gol de pênalti por intermédio do meia Sérgio Manoel com origem na falta do zagueiro Alexandre Lopes cometida em Rodrigo na área. Cauteloso e explorando a intranqüilidade da equipe gaúcha gerada pela desvantagem no placar, o Figueirense assumiu o controle da partida mesmo quando perdeu um de seus principais marcadores, o volante Jeovânio. "Mais importante do que o gol, o importante foi a vitória. Começamos com o pé direito", analisou o meia Sérgio Manoel. Domingo, o Figueirense joga diante do Atlético/PR, em Curitiba e o Internacional recebe o Palmeiras, em Porto Alegre.