Figueirense quer a primeira vitória fora A primeira vitória fora de casa como estratégia para firmar-se no Brasileiro da Série A. Este será o principal objetivo do Figueirense a partir da entrada no gramado do Maracanã, onde enfrenta o Flamengo. O saldo das sete partidas anteriores disputadas fora é de cinco derrotas e dois empates. A equipe apresenta-se com modificações voltadas a uma combinação que envolve equilíbrio defensivo e mais ofensividade. Por conta desta postura, pregada pelo técnico Artur Neto, o Figueirense muda no meio campo. A principal alteração é a entrada do meia Bilu na vaga de Vagner Mancini. A velocidade e o vigor físico do jogador foram apontadas como principais características às circunstâncias do confronto. "Ele é um jogador que sabe dosar bem alguns fundamentos que nosso time terá de empregar nesta partida", define o técnico, que prega mais segurança e dinamismo no meio campo como forma de fazer com que a bola chegue com mais frequência no ataque.