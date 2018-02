Figueirense quer a Sul-Americana Praticamente um mês depois de sua última apresentação, em casa, o Figueirense volta a se apresentar diante de sua torcida neste domingo, às 16 horas, diante do Juventude, com as atenções voltadas à consolidação da vaga para a Copa Sul-Americana de 2005. Com 60 pontos e na 11ª posição na tabela de classificação, o time precisa somar seis pontos nas duas partidas que restam - a última será diante do Corinthians, fora - para terminar sua participação no Campeonato Brasileiro da Série A entre os nove primeiros colocados. Só que o técnico Dorival Junior terá problemas. Nada menos que quatro titulares vão desfalcar a equipe: o lateral-direito Paulo Sérgio, os volantes Galeano e Jeovânio e ainda o atacante Genilson. Sem muita opção, o treinador promoverá a entrada de Dudu, jogador do time B do Figueirense, na lateral. No meio campo, vai escalar Carlos Alberto ao lado de Cesar Prates, que na derrota para o Guarani, sábado passado, atuou na lateral-esquerda. Quanto ao substituto de Genilson, ainda há uma dúvida: Felipe Oliveira ou Wagner.