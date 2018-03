Figueirense quer aproveitar fator campo Pregando o entusiasmo como forma de motivar seus jogadores à conquista de mais uma vitória em casa, o técnico do Figueirense Artur Neto espera que sua equipe possa tirar proveito do fator campo e recuperar-se da derrota para o Paysandu, em Belém, na última quarta-feira. "Precisamos readquirir a confiança nesta partida", disse, referindo-se ao jogo diante do Paraná Clube, neste domingo, a partir das 16 horas, no estádio Orlando Scarpelli. Ele muda a equipe em decorrência da ausência do atacante Evair que praticamente despediu-se do Figueirense na última apresentação, alegando seu desconforto com o comportamento crítico da torcida que, segundo ele, vem o discriminando pela elevada idade, 38 anos. Sua vaga será preenchida por Léo Macaé. No meio campo, o volante Carlos Alberto retorna depois de cumprir suspensão automática.