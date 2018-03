Figueirense quer embalar no Brasileiro O Figueirense pretende provar neste sábado, no jogo contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, que está em ascensão no Campeonato Brasileiro. O time catarinense levou oito rodadas para conseguir sua primeira vitória na competição - 3 a 0 sobre o São Caetano - e agora, pretende sair da zona de rebaixamento - ocupa atualmente a 21ª posição, com 7 pontos. O único problema do técnico Vagner Benazzi é a ausência do volante Jeovânio, suspenso. Seu substituto será Bilu ou Carlos Alberto, mas o treinador do Figueirense prefere fazer mistério e ainda não revelou quem joga. "Tenho a equipe pronta, mas prefiro aguardar para saber como o Renato (Gaúcho, técnico do Fluminense) vai armar o seu time", explicou.