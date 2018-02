Figueirense quer embalar no Mineirão A vitória sobre o Botafogo, na última rodada, livrou o Figueirense da lanterna do Campeonato Brasileiro. E para continuar a caminhada para fugir da zona de rebaixamento, o time busca mais uma vitória neste sábado contra o Cruzeiro, às 18h10, no Mineirão. O técnico Adilson Batista não vai poder contar com o zagueiro Bebeto e com Edmundo, suspensos. O atacante, aliás, saiu de campo contra o Botafogo reclamando do treinador, que tem o substituído na maioria das partidas. Para o confronto em Minas, Adilson faz mistérios quanto a escalação. Tanto que nesta sexta, em Florianópolis, mudou o horário do treino sem avisar a imprensa.