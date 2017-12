Figueirense quer fazer o dever de casa Fazer o dever de casa para seguir com chances de classificação para a Copa Sul-americana de 2005. Este é o objetivo exclusivo do Figueirense neste domingo, às 18 horas, em Florianópolis, no confronto diante do Palmeiras, partida válida pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Dos 54 pontos somados na competição, 40 foram obtidos em seus domínios. A esperança do time em sustentar a boa performance jogando em casa, está associada ao habitual incentivo de sua torcida - a quinta de maior assiduidade entre os participantes do torneio - e também as mudanças que efetuará, na equipe, o técnico Dorival Júnior. A principal delas acontece no ataque. Com a ausência de Romualdo, por contusão, Júnior aposta na experiência do meia Alexandre Gaúcho para compor a linha ofensiva com Genílson. "É um jogador rápido, sabe dar opções para quem vem de trás e ainda apresenta boa qualidade nas finalizações", elogiou Júnior, que até sexta-feira mantinha esperança quanto a recuperação de Romualdo, que ao longo da semana se manteve em tratamento de uma lesão na coxa. "Fiz muito esta função ao lado de Donizete, quando jogava pelo Botafogo. Não será novidade atuar no setor. Vou procurar ajudar bastante o Genílson para não deixá-lo tão isolado no ataque", comentou Alexandre Gaúcho que ao longo do Campeonato, teve poucas oportunidades para figurar entre os titulares da equipe. O goleiro Edson Bastos foi confirmado no time somente na última quinta-feira. Até então vinha em tratamento intensivo para se livrar de uma lesão na região da clavícula, sofrida na partida que o time venceu o São Paulo por 1 a 0, há duas semanas. Outras alterações em relação ao time que perdeu por 2 a 0 para o Coritiba, domingo passado, acontecem no meio-de-campo. Jeovânio volta a exercer a função de cabeça-de-área, assim como César Prates cumprirá a de meia-esquerda. O alvinegro catarinense soma 54 pontos no Campeonato Brasileiro e há cinco rodadas se mantém em 11º lugar na tabela de classificação.