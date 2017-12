Figueirense quer mais 2 vitórias O Figueirense precisa de seis pontos para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. As contas do técnico Adílson Batista poderão ser facilitadas se a equipe fizer o dever de casa nesta quarta-feira, contra o Vasco, em Florianópolis, às 21h45. O time catarinense espera aproveitar o embalo da vitória sobre o Fortaleza (1 a 0, no sábado) para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento ? é o 18º colocado com 44 pontos, dois a menos que o Coritiba, o primeiro dos que estão na faixa do descenso. ?Pelas nossas contas, com mais duas vitórias alcançamos o nosso objetivo de permanecer na Primeira Divisão. E esses pontos estão em jogo em casa. Vamos concentrar os esforços para conseguir isso contra o Vasco?, comentou o técnico Adílson Batista. A outra partida do Figueirense em seu estádio é contra o Santos, dia 4, na última rodada do Brasileirão. Adílson Batista terá a volta de quatro importantes jogadores: os laterais Paulo Sérgio e Michel Bastos e os meio-campistas Bilu e Marquinhos Paraná. Por outro lado, não poderá contar com o volante Rodrigo Souto, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza. O Figueirense ainda enfrenta o São Paulo, no Morumbi, Brasiliense, em Brasília, e o Santos, em Florianópolis. A diretoria ofereceu uma premiação aos jogadores em caso de permanência na Série A, mas os valores não foram divulgados.