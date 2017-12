Figueirense quer outra vitória fora Praticamente cinco meses depois de se apresentar no estádio em que conquistou sua última vitória fora de seus domínios, o Figueirense retorna a Volta Redonda, onde no dia 26 de junho derrotou o Flamengo por 3 a 0. Na partida diante do Fluminense, às 16 horas, deste sábado, o alvinegro catarinense, que ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, com 54 pontos, quer, definitivamente, pôr fim ao jejum de vitórias fora, única saída à disputa por uma vaga na Copa Sul-americana de 2005. "É uma situação que vem nos incomodando há bastante tempo, mas temos a consciência de que podemos mudar esta escrita", afirma o atacante Genílson. O zagueiro Márcio Goiano e o volante Bilu desfalcam o time. O técnico Dorival Júnior, que ainda vai definir entre Carlos Alberto e Luciano Sorriso para a função de segundo volante, optou por Eloy e Alexandre Gaúcho, respectivamente, para as vagas dos que estarão cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.