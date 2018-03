Figueirense quer respeito em Porto Alegre O reconhecimento de uma equipe que se mostra emergente no futebol brasileiro é o objetivo do Figueirense amanhã, a partir das 18 horas, diante do Internacional, em Porto Alegre. A equipe catarinense, que já esteve no grupo dos possíveis rebaixados, também quer alcançar a terceira vitória seguida como forma de se manter entre os oito primeiros colocados. Em confrontos contra equipes gaúchas este ano, o alvinegro já derrotou o Grêmio, em Florianópolis, e o Juventude, em Caxias do Sul, pelo mesmo placar (2 a 1). "Temos a consciência de que estamos num momento bom e também preparados para evitar deslizes que possam comprometer nossa boa fase", destaca o zagueiro Márcio Goiano. Será o terceiro jogo seguido que o técnico Artur Neto mantém a mesma escalação da equipe. Ele aposta na regularidade do grupo e principalmente na eficiência de um fundamento que tem se constituído no principal fator de sucesso da equipe, a velocidade.