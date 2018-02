Figueirense quer sair da zona de perigo Uma vitória contra a Ponte Preta, neste sábado, em Florianópolis, pode livrar o Figueirense da zona de rebaixamento. Mas, além de vencer a Ponte, o time da casa, que está com 34 pontos, precisa também torcer contra o Paysandu, que visita o Cruzeiro e está com um ponto a mais. O técnico Adilson Batista terá duas baixas para o jogo. O volante Rodrigo Souto segue machucado, enquanto o atacante Adriano está suspenso ? levou o terceiro amarelo no empate com o Juventude. A grande novidade do Figueirense estará no banco de reservas. O atacante Thiago Silvy, de 19 anos, foi revelado nas categorias menores do clube, vem se destacando nos treinamentos e deve entrar durante os 90 minutos.