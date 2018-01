Figueirense reage e empata com Fortaleza Em jogo marcado pelas estréias de treinadores, Figueirense e Fortaleza empataram a 2 a 2, neste domingo em Florianópolis. O resultado manteve as equipes entre as últimas colocadas no Campeonato Brasileiro. Os donos da casa foram surpreendidos pelo jogo agressivo do Fortelaza e com 13 minutos de jogo já estavam perdendo por 2 a 0. Na reestréia do técnico Luis Carlos Cruz, o Fortaleza decidiu arriscar-se. Os primeiros resultados começaram a aparecer logo aos 9 minutos quando o meia Kel, num chute despretensioso de fora da área, conseguiu fazer 1 a 0. A bola desviou no zagueiro Márcio Goiano e tirou o goleiro Edson Bastos do lance. Aproveitando-se da intranqüilidade adversária, o time cearense surpreendeu novamente, fazendo o segundo gol, aos 13, com o atacante Vinícius em cobrança de falta. Desorganizado, mas constantemente levando perigo à defesa cearense, o Figueirense fez o primeiro aos 21. Depois de uma cobrança rápida de falta, William recebeu na esquerda e cruzou para Léo Macaé, de cabeça, diminuir. O gol despertou o Figueirense. O time se manteve no campo adversário no restante do período. Aos 44, o atacante Evair recebeu de calcanhar um passe de Léo Macaé. Quase dentro da pequena área, ele conseguiu chutar sobre a trave do goleiro Jéfferson. Apesar de desarrumado, o Figueirense foi todo pressão no segundo tempo, ao contrário do Fortaleza, que cauteloso tentava segurar a vantagem. Aos 15 minutos, o meia Luiz Fernando, desequilibrado, roubou a bola na entrada da área e partiu contra a defesa até marcar o gol de empate. O técnico Artur Neto inovou com algumas alterações táticas no restante do período, mas não teve sucesso. Aos 40, o jogo foi paralisado por conta de uma queda no fornecimento de energia elétrica no estádio que durou 17 minutos. A paralisação esfriou as equipes que pouco fizeram para mudar o placar nos nove minutos restantes de partida. Classificação