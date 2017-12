Figueirense rebaixa o Brasiliense No duelo dos desesperados, o Figueirense bateu o Brasiliense por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, e mandou o time do Centro-Oeste de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols de Edmundo e Carlos Alberto garantiram os catarinenses na Primeira Divisão. O Brasiliense surpreendeu pela falta de disposição para vencer e pela ausência de boa parte de sua torcida, que não empurrou o time na partida de despedida em casa. Quem se deu bem foi Edmundo, que deu o ritmo do show. Mesmo marcado implacavelmente pelo zagueiro André Turatto e o volante Salvino, Edmundo fez com que o Figueirense dominasse o primeiro tempo. Aos 43 minutos, cobrando falta, ele acertou o ângulo de Eduardo para fazer 1a 0 e o seu 15º gol no Brasileirão. No segundo tempo, o Brasiliense voltou a mostrar desentrosamento e nervosismo em campo. E a chuva ainda ajudou a tornar o jogo um pesadelo para o time. Com o campo pesado, o time do ex-senador Luiz Estevão ainda viu suas estrelas Vampeta e Marcelinho Carioca serem substituídos no começo da etapa final. Sobrou para o esforçado Iranildo, de 29 anos, tentar as melhores jogadas em busca do gol. Mas, nos acréscimos, Carlos Alberto definiu o placar, salvou a pele de seu time e acabou de vez com as esperanças dos candangos.