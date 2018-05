Figueirense recebe o Corinthians para se manter 'vivo'

Sem vencer há sete partidas no Campeonato Brasileiro, o Figueirense enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 21h45, em duelo válido pela 35.ª rodada, com a certeza de que um novo resultado ruim praticamente sacramentará o seu rebaixamento à Série B.

O time catarinense está em 18.º lugar com 33 pontos, cinco atrás do Internacional e seis do Vitória. Assim, não basta apenas ganhar do Corinthians. É preciso torcer contra os rivais que jogam nesta quinta-feira, respectivamente contra Ponte Preta e Santos, e começar a diminuir essa extensa desvantagem.

E a confiança, apesar da sequência ruim, é grande entre os jogadores do Figueirense. "Semana decisiva para a gente. Ainda temos condições de sair da zona de rebaixamento, precisamos de uma sequência de vitórias nesses quatro jogos, sei que não fizemos isso durante o campeonato inteiro, mas estamos bem focados", apontou o zagueiro Werley. "Temos feitos grandes jogos, mas por uma ocasião ou outra não estamos tendo os resultados. Isso nos dá motivação e esperança de ter uma sequência e sair dessa situação".

O técnico Marquinhos Santos, contudo, terá dois importantes desfalques: o goleiro Gatito Fernández, convocado para a seleção do Paraguai, deve ser substituído por Júnior Oliveira, e o lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso, suspenso, cederá a vaga para Pará.