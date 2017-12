Figueirense recebe o lanterna Paysandu Pela primeira vez em sete jogos disputados no Campeonato Brasileiro da Série A, o Figueirense vai repetir a mesma equipe. Na sexta posição da tabela de classificação, com um ponto a menos que o líder (Criciúma), o alvinegro catarinense joga neste sábado, às 16 horas, em Florianópolis, com seu time apresentando a mesma formação que há uma semana empatou em 1 a 1 com o Botafogo, no Rio de Janeiro. O adversário será o Paysandu, lanterna da competição e uma das três equipes que ainda não venceram no torneio. O objetivo alvinegro é tirar proveito da crise técnica que passa a equipe paraense como forma de manter os 100% de aproveitamento em casa e então voltar a liderança do torneio. A manutenção do time, segundo o técnico Dorival Júnior está associada a boa performance tática na última partida. "Espero que seja mantida a mesma postura. O Paysandu vai exigir muita aplicação de nossa parte", prevê o treinador.