Figueirense reforça marcação em Curitiba Com três volantes e sem abrir mão da determinação que resultou em vitória sobre o Santos na última rodada, o Figueirense joga amanhã em Curitiba, diante do Atlético, disposto a consolidar mais três pontos que possam sustentar ou melhorar sua posição na tabela de classificação. O time catarinense é o 13º colocado com 34 pontos. Sem poder contar com Jeovânio (lesionado) e considerando as dificuldades naturais que seu time irá enfrentar na partida, o técnico Luiz Carlos Ferreira inova na formação tática. Ele acrescenta mais um volante com objetivo de reforçar a marcação sobre os principais jogadores atleticanos. Na verdade serão quatro os volantes. Pedro, até então lateral direito e Bilu, que até duas partidas tinha a função de volante e que ultimamente tem recebido mais liberdade para armar, formarão o setor com Simplício e Luciano Sorriso, dois exímios jogadores de marcação. Na nova configuração tática, o meia William passa a atuar como atacante. "Tenho me adaptado bem em todas as posições e não me incomodado com estas mudanças", opina o jogador, artilheiro do Figueirense com cinco gols, que pertence ao Atlético Paranaense e que em dois anos no Figueirense já atuou no meio campo, lateral e agora de atacante.