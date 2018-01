Figueirense reforça marcação no meio Efetivado como técnico do Figueirense, Dorival Júnior tenta dar tranqüilidade aos seus jogadores na partida deste sábado, contra o lanterna Grêmio. O jogo acontece no estádio Olímpico, em Porto Alegre. Fora de casa, o time catarinense será cauteloso, com três volantes (Jeovânio, Carlos Alberto e Bilu) - assim, o meia William será deslocado para o ataque. O zagueiro Márcio Goiano e o volante Bilu retornam à equipe do Figueirense, depois de cumprirem suspensão automática. Por outro lado, o zagueiro Cleber está fora e será substituído por Eloy.