Figueirense: respeito e cautela Respeito e muita cautela serão as armas do Figueirense para surpreender o Flamengo neste sábado, a partir das 18 horas, em Volta Redonda. Diante de um adversário que acumula tropeços no Brasileiro da Série A, mas que vive a euforia da final da Copa do Brasil, a palavra de ordem é explorar seus erros. "Sabemos que vamos enfrentar um time que possui uma das camisas mais famosas do país, mas temos a nosso favor o entrosamento e a pegada para transformar o jogo mais fácil para nosso lado", comentou o meia Sérgio Manoel. A novidade na equipe alvinegra é o retorno do volante Bilu, que no empate com o Cruzeiro, há uma semana, cumpriu suspensão automática. Durante os primeiros dias da semana, o técnico Dorival Júnior ensaiou uma estratégia defensiva com o acréscimo de mais um volante (Carlos Alberto), porém decidiu apostar no entrosamento como forma de dar tranquilidade e confiança ao time. Na última vez que o Figueirense enfrentou o Flamengo, no Rio de Janeiro, há exatos 362 dias, o alvinegro levou e melhor: 2 a 0 no Maracanã.