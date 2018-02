Figueirense se classifica com gol fora O Figueirense também está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, eliminou o América-RJ mesmo perdendo por 2 a 1, no Rio. A classificação foi obtida graças ao gol marcado na casa do adversário. No primeiro jogo, em Florianópolis, o time catarinense tinha vencido por 1 a 0. Agora, o Figueirense enfrenta o Remo-PA. Os gols da partida foram de Guto e William, para os cariocas, e Felipe Oliveira, para os catarinenses.