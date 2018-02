Figueirense se transforma em S.A. No embalo da excelente fase que atravessa no Campeonato Brasileiro da Série A (terceiro colocado), o Figueirense apresentou nesta quinta-feira seu novo modelo de gestão. Capitaneada pelo ex-presidente Paulo Prisco Paraíso, a Figueira Participações S.A., empresa de capital fechado, passa a se constituir na gestora oficial do clube nos próximos 10, podendo chegar a 20 anos. A transformação para "clube-empresa", prevê a transferência dos resultados financeiros obtidos com a parceria para o quadro societário da Figueira Participações S.A. que, por sua vez fará a divisão dos lucros. O Figueirense terá direito a 20% do ativo advindo da parceria, sendo que 26% pertencerão aos membros do conselho de gestão (12 integrantes); 14% destinados aos investidores locais e 40% para os investidores externos. Entre os investidores, destaca-se o presidente do Atlético-PR, Mário Celso Petraglia, e o ex-presidente da multinacional inglesa Umbro (marca de material esportivo) para a América do Sul, Francisco Machado. "Tudo o que foi feito nos últimos cinco anos é uma pálida lembrança do muito que haveremos de concretizar num futuro muito próximo", destacou otimista o diretor-presidente Paulo Prisco Paraíso, ao lembrar o crescimento constante do clube. O Figueirense é um dos raros clubes isentos de dívidas no País. Em 1998, contava com 309 sócios e atualmente possui uma carteira de 11.180 sócios -torcedores, com índice de inadimplência inferior a 1%. Os dirigentes não confirmam, mas o valor mensal arrecadado dos sócios cobre, por exemplo, a folha de pagamento de seus atletas e parte do quadro funcionários. A forma como foi instituída a parceria, segundo o dirigente, está perfeitamente adaptada ao que prevê a Lei Pelé, já que a empresa conta com um estatuto e razão social registrados na Junta Comercial de Florianópolis. A Figueira Participações S.A. será a responsável pela captação de recursos, oriundos da venda de jogadores, contratos de patrocínios, investidores, valorização e difusão da marca Figueirense. A partir da introdução do pioneiro modelo de gestão entre os clubes de futebol no Brasil, o Figueirense (clube) passa a ser presidido pelo, até então vice-presidente Norton Flores Boppré pelos próximos sete anos. "Trata-se de uma forma administrativa inovadora que fortalecerá cada vez mais o Figueirense", atesta o novo presidente.