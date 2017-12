Figueirense sem Edmundo em Fortaleza O Figueirense retoma, nesta quinta-feira, seu compromisso de deixar a incômoda condição de participante do grupo dos eventuais rebaixados (20º colocado, com 15 pontos) sem a participação de seu principal jogador. Trata-se do atacante Edmundo, artilheiro da equipe com cinco gols nas últimas 10 partidas pelo Brasileiro da Série A. O jogo diante do Fortaleza, às 20h30, será o primeiro de quatro que o "Animal" poderá ficar afastado por conta de um estiramento muscular na coxa direita. À frente dos trabalhos desenvolvidos pelo time na quarta-feira, em Fortaleza, o técnico Zé Mário só anunciará seu substituto momentos antes da partida. A tendência é pela volta de Alexandre. O volante Axel, que fraturou dois dedos da mão direita no empate com o Fluminense, domingo passado, é outra ausência. Zé Mário deixou dúvidas quanto a manutenção do esquema tático (3-5-2) adotado nas últimas três partidas ao seu comando. Ele pode optar pelo retorno do 4-4-2, dado aos desfalques, especialmente de Edmundo, que tinha papel importante no meio-de-campo, tanto nas armações de jogadas quanto nas finalizações.