Figueirense só vai cumprir tabela Sem chances de se classificar à Copa Sul-Americana e já livre do rebaixamento, o Figueirense recebe o Santos, às 16 horas, apenas para cumprir tabela. Tanto que 12 jogadores do time receberam férias antecipadas durante a semana. Os volantes Carlos Alberto e Axel, os atacantes Edmundo, Alessandro e Adriano, os meias Bilu e Sérgio Manoel, o goleiro Gustavo, os zagueiros Cléber e Eloy e os laterais Paulo Sérgio e Michel Bastos: todos desfalcarão o time neste domingo. E o técnico Adilson Batista irá apelar para atletas da equipe B e juniores para formar o time que enfrenta o Santos. O Figueirense ocupa a 16.ª colocação, com 50 pontos. Alguns dos jogadores que já receberam férias ? como Edmundo e Sérgio Manoel ? dificilmente permanecerão no clube em 2006.