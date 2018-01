Figueirense sofre com desfalques no ABC O Figueirense não vai ter moleza para fugir da lanterna do Campeonato Brasileiro. Afinal, no jogo desta quarta-feira, contra o São Caetano, às 19h30, no estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista, o time catarinense terá vários desfalques. A derrota para o Corinthians por 3 a 2 na última rodada, além de empurrar o Figueirense para a última colocação, com 23 pontos, deixou o time desfalcado. O zagueiro Cléber e o volante Carlos Alberto foram expulsos, enquanto o meia Bilu levou o terceiro cartão amarelo. A única certeza do técnico Adilson Batista é a entrada do zagueiro Márcio Martins. No resto do time, ele segue fazendo mistério e só vai definir a escalação momentos antes da partida. Jonatas, recuperado de uma lesão no joelho direito, está liberado para o confronto e pode fazer dupla de ataque com Edmundo. Já o experiente atacante Alessandro, contratado junto ao Ahli Sport Club, da Arábia Saudita, deve estrear apenas no domingo, contra o Atlético-PR.