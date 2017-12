Figueirense sonha com a Sul-Americana Motivado pela possibilidade de ingressar na Copa Sul-americana do ano que vem, o Figueirense quer surpreender o Vasco neste sábado em São Januário para figurar no grupo dos 10 melhores clubes da Série A. A equipe catarinense que perdeu esta semana o atacante Edmilson para o futebol árabe (All-Ahli), atuará com a mesma disposição tática (4-5-1), ou seja, com cinco homens no meio-de-campo e apenas um homem de frente. Edson Gaúcho foi o escolhido pelo técnico Dorival Júnior para ocupar a vaga de Edmilson no ataque. Na função de meio-de-campo, William acredita que o Figueirense possa surpreender esta tarde com muita disposição. "Torço para que eles tenham a vitória como certa", afirmou o jogador que é, assim como também o meia Fernandinho, artilheiro do Figueirense com oito gols.