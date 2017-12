Figueirense surpreende Atlético-PR O Atlético Paranaense não soube tirar proveito de jogar na Arena da Baixada, em Curitiba, e de ter um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Mal escalado pelo técnico Mário Sérgio, que colocou o atacante Fernandinho para atuar como ala direita, o time foi derrotado pelo Figueirense por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite. O time catarinense soma 37 pontos, enquanto o Atlético continua com 33. O erro da ?invenção" de Mário Sérgio, que sequer fez um coletivo com Fernandinho como ala, ficou demonstrado desde o início do jogo. O Figueirense marcava bem o meio-de-campo e o Atlético não conseguia ter jogadas pelas laterais, fazendo com que a bola ficasse espirrando de pé em pé no setor central do campo. Aos 10 minutos, no entanto, o Figueirense contou com o oportunismo de Felipe Oliveira e a falha do zagueiro Rogério Corrêa para abrir o placar. Em cobrança de falta, a bola chegou lenta à área, mas o atacante conseguiu tocá-la e desviar do goleiro Diego. Dez minutos depois, o zagueiro redimiu-se da falha e empatou a partida, aproveitando-se de um rebote de Edson Bastos. Depois do gol, o Atlético melhorou, sobretudo no meio-de-campo, onde Douglas Silva começava a comandar as ações. No entanto, Adriano, no setor de criação, e Alex Mineiro, no ataque, estavam muito dispersivos e não davam continuidade aos lances ofensivos. O Figueirense contentava-se com os contra-ataques. Foram poucos, mas em todos levava perigo. A expulsão do meia catarinense Pedro, aos 12 minutos do segundo tempo, por simular uma contusão, fez com que o Figueirense se fechasse mais. O Atlético começou a martelar de forma insistente, mostrando muita vontade, mas a falta de pontaria deixava a torcida irritada. E mais uma vez uma falha favoreceu o Figueirense. Em cobrança de falta, aos 33 minutos, Luciano Sorriso aproveitou o mau posicionamento da barreira e a indecisão do goleiro para definir a vitória catarinense.