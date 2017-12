Figueirense também perde mando de jogo Além do Santos o Figueirense também perdeu um mando de jogo após julgamento realizado na noite desta terça-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Por causa de um objeto arremessado ao campo na partida contra o São Paulo (1 a 0), dia 30 de outubro, no Estádio Orlando Scarpelli, o time catarinense não enfrenta o Atlético-MG em sua casa, no dia 27 de novembro, em jogo válido pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o departamento jurídico do clube, há possibilidades de se transferir a partida para Joinville.