Figueirense tem 3 desfalques contra Grêmio No mês que comemora seus 82 anos (dia 12 de junho), o Figueirense entra em campo neste domingo, para enfrentar o Grêmio, às 16 horas, com objetivo de conseguir a segunda vitória consecutiva em casa e se distanciar ainda mais da zona de risco do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense atuará sem três importantes jogadores: o volante Jeovânio, o meia Luiz Fernando e o atacante Léo Macaé, todos suspensos. Por enquanto, o técnico Vagner Benazzi confirmou apenas a entrada do volante Carlos Alberto no time. Já os outros dois substitutos serão anunciados apenas na hora da partida. Para o meio, as opções são Bilu e Triguinho. E na frente, Evair e Roberto disputam uma vaga.