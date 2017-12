Figueirense tem cinco desfalques Na fase mais crítica de sua participação no Campeonato Brasileiro da Série A, o Figueirense terá como agravante à tentativa de se reerguer na competição o desfalque de cinco titulares na partida de domingo, diante do Vasco, às 16 horas, no Rio de Janeiro. O time, que está na zona de rebaixamento, não terá, além do meia-atacante Edmundo e o volante Axel, lesionados, e que já desfalcaram a equipe catarinense na goleada para o Fortaleza, por 5 a 2, quinta-feira, atuará desfalcado do zagueiro Cleber e o meia Bilu, que receberam o terceiro cartão amarelo e ainda o volante Carlos Alberto, expulso em Fortaleza. O técnico Zé Mário desembarcou nesta sexta-feira no Rio de Janeiro com a delegação alvinegra sem antecipar seus substitutos. Neste sábado comanda um treino no estádio das Laranjeiras, do Fluminense, quando então poderá anunciar a equipe. E para suprir as ausências, quatro jogadores deixaram Florianópolis com destino ao Rio de Janeiro: os zagueiros Márcio Martins e Vinícius, o volante Carlos Renato e o atacante Rodriguinho.