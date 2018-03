Figueirense tem desafio contra o Cruzeiro Motivado pela brilhante apresentação que resultou na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã, há uma semana, feito catarinense histórico na Série A, o Figueirense volta a jogar no estádio Orlando Scarpelli, onde encara neste sábado, às 16 horas, um verdadeiro desafio no Campeonato Brasileiro. Vencer o Cruzeiro, atual líder da Série A segundo o técnico Artur Neto, não será tarefa fácil. Há um ano, no mesmo Scarpelli, o Figueirense venceu o time mineiro por 3 a 1, jogo sucedido por uma série de dispensas na equipe mineira. A preocupação do treinador com o adversário ficou evidenciada no sigilo quanto ao time que colocará em campo. Pelo menos três setores da equipe terão seus ocupantes conhecidos apenas momentos antes do jogo. O jogo do esconde-esconde se justifica ao conhecimento que o técnico alvinegro espera tomar da forma tática com que o adversário empregará na partida. Pedro ou Paulo Sérgio, na lateral direita; Eloy ou André Luís para a zaga no lugar de Cléber (suspenso) e Edmílson ou Léo Macaé no ataque, são as três dúvidas que Artur Neto sustentou durante os últimos cinco dias de treinamentos específicos à partida de hoje. "O Artur conversou bastante com cada um de nós, detalhou o que cada um terá de fazer no jogo e quem jogar vai fazer o melhor para a equipe", esquivou-se o zagueiro Eloy.