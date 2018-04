Figueirense tem duro teste no ABC Concentrado exclusivamente na disputa do Campeonato Brasileiro desde o último sábado, quando foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Inter-RS, após dois empates, seguidos de cobranças de pênaltis, o Figueirense tenta não se perder, nesta quarta-feira, a partir das 20h30, diante do São Caetano. "O momento é bem apropriado para que a equipe possa dar seqüência ao seu crescimento apresentado nas últimas partidas", define o técnico Dorival Júnior, considerando como "dificílima" a partida no ABC paulista, válida pela 29ª rodada da Série A. O time catarinense vem de duas vitórias em apresentações, em casa, diante do Vitória e o Goiás. No turno, jogando em casa, o Figueirense venceu o São Caetano por 1 a 0, gol do atacante Rodrigo, atualmente reserva. O volante Galeano é também um jogador, que a exemplo dos demais, pretende fazer do jogo uma oportunidade de se firmar na equipe. "Espero que o meu futebol continue a crescer e que possa se encaixar no ritmo dos demais", afirmou o ex-jogador do Palmeiras, que fará sua quinta partida com a camisa do Figueirense. André será o principal desfalque na equipe alvinegra. O centroavante foi vetado da partida por conta de uma amidalite. Sendo assim, Dorival Júnior optou pela volta de Romualdo e Izaias, dupla de atacantes que atuou na maioria dos jogos disputados pelo time no decorrer do turno. No meio-de-campo, Fernandes desfalca o time pela quarta vez, e assim como o goleiro Edson Bastos - também com uma lesão muscular - deverá voltar ao time no próximo final de semana em partida diante do Botafogo, em Florianópolis.